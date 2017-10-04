Туреччина: 4 військових загинули і 4 поранені через вибух біля кордону з Іраном

Четверо українських військових загинули і стільки ж були поранені, в результаті підриву придорожньої бомби, яка була спрямована проти їхнього автомобіля під час руху на південному сході Туреччини, біля кордону з Іраном. Як повідомила 4 жовтня місцева влада, напад здійснили в провінції Хаккярі бойовики угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК).

«Робітнича партія Курдистану», яку вважають терористичною організацією в Туреччині, США та ЄС, почала збройну боротьбу на південному сході Туреччини в 1984 році. Відтоді загинуло понад 40 тисяч людей.

Зрив мирних переговорів між урядом і РПК поклав край припиненню вогню в липні 2015 року. Відтоді тисячі людей загинули в результаті відновлення бойових дій в переважно населеній курдами південно-східній Туреччині.