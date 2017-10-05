Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британський письменник Кадзуо Ісіґуро

Шведська королівська академія наук назвала у четвер лауреатом Нобелівської премії з літератури 2017 року британського письменника японського походження Кадзуо Ісіґуро.

У повідомленні академії йдеться, що романи Ісіґуро «надзвичайної емоційної сили» відкривають «безодню» під ілюзорним відчуттям зв’язку зі світом.

Ісіґуро відомий своїм романом 1989 року «Залишок дня».

Це вже четверта нагорода, оголошена цього тижня, після відзнак у галузі медицини, фізики і хімії.

Цьогоріч академія розглянула 195 пропозицій, які були скорочені до списку з п’яти імен як претендентів на літературну нагороду.

Згідно з повідомленнями, фаворитами цього року вважали кенійського автора Нгугі ва Тхіонга, японського прозаїка Харукі Муракамі, канадську письменницю Маргарет Етвуд, ізраїльського письменника і журналіста Амоса Оза і сирійського поета Адоніса (ім’я – Алі Ахмад Саїд Асбар).

Торік лауреатом Нобелівської премії з літератури став американський співак Боб Ділан «за те, що створив нові поетичні вираження у великій американській пісенній традиції».

Оголошення Нобелівської премії миру очікується в п’ятницю, а наступного тижня – у галузі економіки.

Розмір премії цьогоріч складає 1,1 мільйона доларів США.