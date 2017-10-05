Суд відмовив депутатові міськради Кам’янського в оскарженні його відкликання

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив депутатові міськради Кам’янського Дмитрові Пучкіну в скасуванні рішення щодо його відкликання. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер.

Апеляційний суд розглянув скаргу екс-депутата на рішення суду першої інстанції – Заводського районного суду Кам’янського, який відмовив Пучкіну в задоволенні позовних вимог до Кам’янської міської виборчої комісії про визнання протиправною і скасування її постанови про його відкликання.

Таким чином, дії ТВК щодо відкликання Дмитра Пучкіна визнані законними.

4 липня в Кам’янському територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо відкликання депутата міськради Дмитра Пучкіна, обраного за списками ВО «Батьківщина».

За даними ТВК, рішенню передував збір підписів виборців Кам’янського, які загалом назбирали понад 2,5 тисячі підписів.

Водночас депутат міськради Дмитро Пучкін тоді заявив Радіо Свобода, що процедура відкликання не була дотримана і «нічого спільного із законністю рішення ТВК не має». Зокрема, як стверджує Дмитро Пучкін, збори жителів, які ініціювали його відкликання, проводились у тому самому приміщенні, де роздавалась доброчинна допомога, а на момент голосування не були присутні 300 людей, як того вимагає законодавство.

Наприкінці вересня Кам’янська ТВК отримала повідомлення партії ВО «Батьківщина» з рішенням партійного з’їзду на відкликання депутата Дмитра Пучкіна. Однак судова тяганина на той момент тривала.

Раніше, наприкінці березня, у Кам’янському на Дніпропетровщині вперше в Україні відкликали депутата місцевої ради Юрія Литвиненка («Блок Петра Порошенка – «Солідарність»). Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила на своєму засіданні Кам’янська територіальна виборча комісія, цій ухвалі передував збір підписів виборців і рішення партійного з’їзду. Депутат із цим рішенням не погодився і звернувся до суду.