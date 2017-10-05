СБУ і МВС: «чинний підполковник СБУ», що перекинувся до бойовиків, утік понад рік тому і перебуває в розшуку

Так званий «чинний підполковник СБУ» Роман Лабусов, що, за твердженням угруповання «ДНР», перекинувся на бік бойовиків, уже понад рік не працює у спецслужбі, втікши зі служби, і перебуває в розшуку, свідчать дані СБУ й МВС.

Зокрема, Служба безпеки України повідомила, що не відповідає дійсності інформація, розповсюджена у пропагандистських матеріалах російських та сепаратистських ЗМІ, про начебто чинного співробітника спецслужби, який перейшов на бік угруповання «ДНР» із «секретною інформацією».

«Згаданий колишній офіцер СБУ дійсно ще в липні 2016 року не повернувся на службу із планової відпустки. Внутрішньою перевіркою було встановлено, що під час «відпочинку», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він приватним транспортом виїхав на територію тимчасово анексованого Криму. Доступу до документів, які містять державну таємницю, та можливості їх копіювання зловмисник за своїми посадовими обов’язками не мав», – мовиться в повідомленні.

У спецслужбі додали, що за цим фактом понад рік тому відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).

У базі даних осіб, які переховуються від органів влади, Міністерства внутрішніх справ України Роман Лабусов зареєстрований як «дезертир», що зник 4 травня 2016 року. Його звинувачують за статтею 407, ч. 4, Кримінального кодексу України, щодо нього чинна ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу, мовиться в запису в базі.

Раніше 5 жовтня в незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що на його бік перекинувся «чинний чільний працівник Служби безпеки України, підполковник» Роман Лабусов. Йому влаштували «прес-конференцію» в окупованому Донецьку, на якій той назвав себе начальником підрозділу шифрувального зв’язку управління СБУ в Донецькій області і стверджував, ніби має «тисячі секретних документів СБУ», які планує поступово оприлюднювати в інтернеті. На цьому заході перекинчик також, у дусі пропаганди сепаратистів і Росії, твердив про «злочини українських військ на Донбасі».