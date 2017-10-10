Ранковий ефір Радіо Свобода: генсекретар Ради Європи переконує поновити права російської делегації в ПАРЄ заради грошей – Ємець

У ПАРЄ обговорять український закон про освіту; Скандально відомий Театр на Подолі ввели в експлуатацію; Чому ГУАМ не може протистояти Росії?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, політолог Дмитро Самусь і політичний аналітик (Молдова) Оазу Нантой; заступник голови правління ГО «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рутковська, екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова і керівник Департаменту культури КМДА Діана Попова; народний депутат («Народний фронт»), віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський, народний депутат («Батьківщина»), заступник голови делегації України у ПАРЄ Сергій Соболєв і народний депутат («Радикальна партія Олега Ляшка») Ігор Попов.