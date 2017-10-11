Майже 60 мільйонів гривень планує витратити поліція на кросовери «для потреб оборони» – #Точно

Національна поліція України планує закупити нові автомобілі на загальну суму 59,9 мільйона гривень. Така інформація міститься в річному плані закупівель поліції на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, в річному плані зазначено, що планується закупівля автомобілів спеціалізованого призначення типу «кросовер» за переговорною процедурою «для потреб оборони». Точна кількість і характеристики бажаних авт не вказані.

Орієнтовне оголошення закупівлі – жовтень 2017 року.

На початку жовтня Нацполіція вже оголосила один масштабний тендер – 26 мільйонів гривень на планшети «для потреб оборони».

На початку цього року поліція без тендерів замовила нафтогазовому трейдеру пошиття форми на суму понад сім мільйонів гривень.

У вересні антикорупційна організація «Transparency International Україна» повідомила, що НАБУ підозрює переплату 30% на закупівлі поліцією кросоверів Mitsubishi Outlander PHEV, які в кінці 2016 році були закуплені на суму 959 мільйонів гривень також за переговорною процедурою «для потреб оборони».