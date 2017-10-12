Тіллерсон стурбований затриманням американських дипломатів у Туреччині

Державний секретар США Рекс Тіллерсон висловив «глибоке занепокоєння» з приводу затримання дипломатичного персоналу США в Туреччині, заявив 11 жовтня Державний департамент.

У телефонній розмові з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу Тіллерсон також закликав турецький уряд надати суду докази звинувачення на адресу співробітників, йдеться в повідомленні департаменту.

У неділю посольство США оголосило про припинення видачі неімміграційних віз в американських дипмісіях в Туреччині після того, як влада заарештувала двох турецьких співробітників в консульстві США в Стамбулі за звинуваченням у шпигунстві минулими вихідними. Туреччина відповіло дзеркально, оголосивши про припинення видачі віз американським громадянам.

Телефонна розмова між Тіллерсоном і Чавушоглу стала першою після того, як відбулася дипломатична криза у відносинах між двома союзниками по НАТО. За даними турецьких ЗМІ, розмова тривала понад півтори години.

Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим пізніше заявив: «Ми сподіваємося, що відносини між двома союзниками незабаром повернуться до нормальних…У той час, коли глобальна і регіональна напруженість загострюється, ми не збираємося втрачати здоровий глузд».

Міністр оборони США Джим Маттіс сказав, що суперечка не вплинула на відносини США зі збройними силами Туреччини.