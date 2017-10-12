Вантажівки з допомогою від Червоного Хреста рушили на окуповані території Донбасу – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що у четвер вранці 10 вантажівок Міжнародного комітету Червоного Хреста рушили в бік окупованих територій Донбасу.

«Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідувало 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники вказали, що автівки перевозили продуктові та гігієнічні набори, товари медичного призначення загальною вагою понад 141 тонни.

За даними Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленого ООН і українським урядом, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України з весни 2014 року.За даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».