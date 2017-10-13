Суд в окупованому Криму арештував шістьох затриманих у Бахчисараї

Підконтрольний Кремлеві Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід шістьом мешканцям Бахчисарая у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, повідомляє Кримська правозахисна група.

Біля стін суду під час розгляду справи збиралися понад сто людей, активісти прийшли підтримати затриманих.

Уранці 11 жовтня в Бахчисараї в будинках згаданих шести кримських татар та інших кримських мусульман російські силовики провели обшуки. Їх підозрюють у зв’язку з організацією «Хізб ут-Тахрір». Того ж дня також затримали людей, які прийшли до будинків, де відбувались обшуки.

Увечері того ж дня підконтрольний Кремлеві суд у Бахчисараї призначив адміністративні штрафи в розмірі від 10 тисяч до 20 тисяч російських рублів дев’ятьом активістам, які прийшли до будинків, де проводили обшуки.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани інших національностей, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними». Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.