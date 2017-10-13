НАБУ: в рамках розслідування міністру Омеляну про підозру не повідомляли

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що у рамках розслідування міністру інфраструктури Володимиру Омеляну про підозру не повідомляли.

У бюро наголошують, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення, і закликають утриматись від спекуляцій.

​

У Міністерстві інфраструктури сьогодні заявили, що Володимир Омелян готовий дати відповідь «на всі запитання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з його боку не було».

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних Володимира Омеляна.

У ході досудового розслідування детективи бюро встановили, що, починаючи з 10 грудня 2016 року Омелян, його дружина і їхній син почали проживати в будинку, що за правом приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини, орієнтовна вартість будинку становить 7 мільйонів гривень. Детектив вказує, що за інформацією з Державної фіскальної служби доходи, які б дали племінниці можливість купити зазначений будинок, остання не отримувала.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомляли, що родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Володимир Омелян з квітня 2016 року очолює міністерство інфраструктури.