«Роснєфть» підписала договір про нафту з курдською автономією Іраку

Російський державний концерн «Роснєфть» підписав угоду з Курдським автономним районом Іраку про участь у розробці нафтових родовищ у регіоні.

За повідомленнями, частка концерну у проекті становитиме 80%.

Сторони домовилися про реалізацію програми геологорозвідки і початку видобутку у режимі дослідної експлуатації вже з 2018 року.

25 вересня курдська автономія Іраку проголосувала за незалежність, проте Багдад не визнає законним проведений референдум.

1 листопада влада регіону планує провести президентські і парламентські вибори, які центральна влада також не вважає легітимними.