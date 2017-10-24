Олімпійський вогонь розпочинає мандрівку з Греції до Південної Кореї

На традиційній церемонії в грецькій Олімпії, на батьківщині стародавніх Олімпійських ігор, 24 жовтня буде запалений олімпійський факел для зимових Ігор 2018 року в Південній Кореї.

Грецька актриса Катерина Леху має запалити полум’я перед зведеним приблизно 2600 років тому храмом Гери. Потім вона передасть факел першому учаснику естафети олімпійського вогню Апостолос Анґелісу, 24-річний грецькому лижникові та біатлоністу.

Довжина маршруту олімпійського символу в Греції складе 2197 кілометрів, 30 жовтня факел має прибути до Акрополя в Афінах.

Наступного дня полум’я буде передане Організаційному комітету Ігор у Пхенчхані. Урочиста церемонія відбудеться на стадіоні, який 1896 року приймав перші Олімпійські ігри сучасності.

Полум’я 1 листопада прибуде до Сеула, подорож Південною Кореєю триватиме три місяці.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 9 до 25 лютого.