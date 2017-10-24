Держсекретар США закликав іракців та курдів розпочати діалог

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час візиту до Багдада закликав іракських та курдських лідерів розпочати діалог, щоб зменшити напруженість в країні.

«У нас є друзі як у Багдаді, так і в Ербілі, і ми закликаємо обидві сторони розпочати обговорення та діалог», – сказав Тіллерсон під час свого короткого візиту 23 жовтня.

Тіллерсон опинився в Іраку після того, як зробив подібну неоголошену зупинку в Афганістані після планованих візитів до Саудівської Аравії та Катару. Держсекретар США зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді, щоб обговорити боротьбу проти угруповання «Ісламська держава» та зусилля іракських сил із відновлення контролю над територіями, які дотепер контролювали бійці курдського ополчення пешмерґа.

Іракські та курдські лідери перебувають у складних відносинах після того, як курди провели референдум про незалежність від 25 вересня. Це голосування Багдад назвав незаконним.