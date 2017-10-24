Суд продовжив розгляд клопотання про запобіжний захід Коханівському (трансляція)

Святошинський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для лідера «Добровольчого руху ОУН»Миколі Коханівському.

На засіданні присутній Коханівський, якого раніше сьогодні вивезли зі зали суду до лікарні.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні.

Коханівського затримали 21 жовтня у справі про стрілянину у Києві.

Увечері 23 жовтня Святошинський районний суд Києва не зміг обрати йому запобіжний захід. Суддя Іванна Миколаєць ухвалила рішення перенести засідання на 9:00 24 жовтня, однак активісти, що прийшли підтримати Коханівського, не залишили приміщення суду й не дали вивезти свого лідера до ізолятора тимчасового тримання.

Після сутички з правоохоронцями, яка обійшлася без потерпілих, активісти блокували приміщення за допомогою підручних засобів (столів, стільців).

За даними поліції, під час протистояння активісти і правоохоронці застосовували подразливий газ.

Вранці 24 жовтня активісти продовжували блокувати залу засідань. Спецпризначенці поліції розібрали барикаду на вході до зали засідань суду, почали відтісняти активістів і затримали 30 людей. Поліція кваліфікує дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство і пошкодження майна.