До Путіна на переговори прибуває президент Німеччини Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибуває 25 жовтня до Москви, де проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним, а також зустрінеться з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим та правозахисниками.

В оприлюдненому перед візитом інтерв’ю російській газеті «Коммерсант» Штайнмаєр висловив сподівання, що його зустріч з Путіним надасть «можливість зрозуміти, чи є перспективи відновлення довіри між нашими країнами».

«Негативна спіраль у відносинах між Росією та Євросоюзом, яку ми спостерігаємо в останні роки, є шкідливою для обох сторін і несе серйозний потенційний ризик для майбутнього», – вказав президент Німеччини.

Штайнмаєр був міністром закордонних справ Німеччини у 2005 – 2009 роках і з грудня 2013 року по січень 2017 року.

Кремль заявив, що Путін і Штайнмаєр «планують обговорити нинішній стан російсько-німецьких відносин та перспективи їх розвитку», а також обговорити «актуальні глобальні проблеми».

Візит Штайнмайєра до Росії відбувається у час, коли відносини між Москвою та Заходом є найгіршими від часу «холодної війни» через російську агресію в Україні. США, Євросоюз та інші західні країни запровадили проти Росії санкції – спершу через анексію Криму, згодом – через підтримку бойовиків на Донбасі.