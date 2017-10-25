«Укрзалізниця» хоче оновити електрички і з наступного року запровадити електронні квитки на потяги в ЄС

Компанія «Укрзалізниця» має намір запровадити електронний квиток на регіональні потяги та запустити електронний сервіс для купівлі квитків у країни Європейського союзу із 2018-го року, заявив на засіданні уряду виконувач обов’язків голови правління Євген Кравцов.

«Планується, що впродовж наступного року ми зможемо запустити велику кількість нових електронних сервісів. Це онлайн-продаж квитків на всі сполучення з ЄС, це впровадження електронного квитка на всіх регіональних потягах, це онлайн-бронювання додаткових послуг, котрі сьогодні надає «Укрзалізниця» і котрі ми недостатньо просуваємо. Також дуже важливо – це інтероперабельність у пасажирському господарстві з іншими видами сполучень. Перш за все – це автобусні трансфери. Плануємо запустити єдиний квиток із автобусним трансфером для української залізниці», – сказав він.

Окрім того, за словами Кравцова, наступного року «Укзалізниця» планує пілотний проект щодо приміських потягів у київському вузлі.

«Це має бути сполучення модернізованими електричками з інтервалом руху потягів у 20-25 хвилин по найбільш пріоритетних напрямках приміського сполучення – Ірпінь, Буча, Немішаєве, Бровари», – зазначив чиновник.

На переконання Кравцова, це має дозволити розвантажити автошляхи і покращити ситуацію людям, які їздять до столиці на роботу із передмість і сусідніх населених пунктів.

18 січня Кабінет міністрів вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури і передав в управління уряду.