Військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку «Капітал» у «справі Клименка»

Головна військова прокуратура проводить обшуки вдома у колишніх керівників банку «Капітал» та в офісних приміщеннях, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі «Гулівер». Про це зазначається на сайті Генеральної прокуратури України. Обшуки відбуваються у справі, пов’язаній із Олександром Клименком, міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова за часів президентства Віктора Януковича, повідомляє відомство.

За даними прокуратури, Клименко підозрюється в участі в ініційованій Віктором Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

Прокуратура заявила, що перевіряє на причетність до вказаних злочинів колишніх службовців банку «Капітал» та його кінцевий власник «громадянин Е.», який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.

«Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані «податкові майданчики» та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Олександру Клименку підприємств (група «Юнісон»)», – йдеться у повідомленні.

Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства «АКБ «Капітал», який є батьком одного із народних депутатів України, повідомляє ГПУ, заявляючи, що обшуки жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю вказаного народного депутата.

Колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко назвав справи проти нього «придуманими», а використання його імені спробою «захопити» майно у підприємців. Про це він написав на сторінці у Facebook після брифінгу 6 жовтня головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Той, у свою чергу, повідомив, що на користь держави було арештоване майно в Україні колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 5 мільйонів доларів США. Йдеться про численну нерухомість, елітні авто, залізничні напіввагони тощо. За словами Матіоса, на майно було накладено арешт у кримінальному провадженні з розслідування діяльності злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича та Олександра Клименка. Сам Клименко нині переховується поза межами України.