Бойовики на Донбасі 20 разів порушили перемир’я – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 20 разів порушили перемир’я.

«Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про «бої середньої інтенсивності» під Донецьком та Кадіївкою.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.