Штаб: бойовики стріляли 5 разів, втрат серед українських військових немає

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години неділі 5 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

«Уночі з 82-міліметрових мінометів окупанти били по оборонцях Старогнатівки, що на приморському напрямку. А під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного. На донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків», – повідомили у штабі.

За даними військових, обстріли також бойовики вели по українських позиціях неподалік Кримського, що на луганському напрямку.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 13 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків, в результаті чого один український воїн загинув, ще двоє були поранені.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 51 обстрілі за минулу добу, і заявили, що ЗСУ обстріляли школу в Олександрівці. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона не стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.