Прокуратура Києва підозрює поліцейського у пособництві викрадення бізнесмена

Прокуратура Києва повідомила про підозру одному з керівників відділу кримінальної поліції Деснянського райуправління поліції Києва за фактом сприяння викрадення бізнесмена і вимагання 500 тисяч гривень за його звільнення.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, поліцейському оголосили підозру за статтею 146 Кримінального кодексу України (пособництво у викраденні та незаконному позбавленні волі людини з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За повідомленням, суд 27 жовтня обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, у вересні поліцейський, використовуючи свої знайомства та будучи обізнаним про способи проведення оперативних заходів, надав двом чоловікам відомості про місце перебування одного зі підприємців.

У прокуратурі зазначають, що, скориставшись цими даними, 29 вересня ці чоловіки у місті Рівне викрали бізнесмена.

«Після цього, за співучасті поліцейського, зловмисники вивезли потерпілого на автомобілі до одного з сіл у Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти у сумі 500 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

30 вересня у ході спецоперації силовиків потерпілого звільнили, а двох викрадачів затримали, додають у відомстві.

У прокуратурі не уточнюють прізвищ поліцейського, а також потерпілого бізнесмена.