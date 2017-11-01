Білоруського опозиціонера арештували на 10 діб за «заклик до акції», в якій він не брав участь

Суд у Мінську засудив до десяти діб арешту білоруського опозиційного політика Володимира Некляєва. Його визнали винним у порушенні організації або проведення мітингів.

Суд послався на слова Некляєва про те, що «якщо є воля захищати свої права, то треба йти їх захищати». Політик сказав їх в інтерв’ю перед недавньою акцією опозиції «Марш обурених білорусів». При цьому сам Некляєв не брав участі в акції.

21 жовтня білоруська опозиція провела в центрі Мінська несанкціоновану ходу «Марш обурених білорусів 2.0». Акцію організував інший опозиційний політик – Микола Статкевич, про затримання якого 31 жовтня повідомила його дружина. Мітинг провели на знак протесту проти так званого «податку на дармоїдство» і дідівщини в армії. Крім того, учасники вимагали від держави підвищити зарплати й пенсії.

На перший «Марш обурених» у Мінську в лютому цього року вийшли близько трьох тисяч людей.

Згідно із так званим «декретом про дармоїдство», кожен громадянин країни, який офіційно не працює, повинен заплатити в бюджет близько 170 євро на рік. Після мітингів у Мінську і регіонах президент країни Олександр Лукашенко переніс термін сплати податку на наступний рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору.