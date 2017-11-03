У США дезертир із армії уникнув ув’язнення

У США сержант армії країни уникнув позбавлення волі у зв’язку з дезертирством, яке він вчинив в Афганістані 2009 року, і тим, що він поставив під загрозу своїх товаришів.

Як вирішив суддя військового суду, Боу Берґдал звільняється з лав армії з ганьбою, понижується у званні і має сплатити штраф у 10 тисяч доларів.

31-річному нині Берґдалові, який визнав себе винним у дезертирстві і неправильній поведінці перед ворогом, могло загрожувати довічне позбавлення волі.

Прокурори вимагали суворого покарання через те, що під час пошуків зниклого військового 2009 року зазнали поранень кілька його колег. Захист просив не засуджувати Берґдала до позбавлення волі через те, що він, за даними медичної експертизи, потерпає на кілька психіатричних захворювань.

На рішення суду вже відреагував у твітері президент США Дональд Трамп, який назвав його «повнісінькою, абсолютною ганьбою».

Іще в час президентської кампанії Трамп згадував про справу Берґдала, називаючи його «зрадником» і закликаючи засудити його до страти.

Роберт Боудрі Берґдал, відомий також як Боу Берґдал, самовільно залишив свій пост 2009 року у провінції Пактіка в Афганістані і потрапив у полон до ісламістського угруповання Хаккані, що діє спільно з ісламістським рухом «Талібан». 2014 року його звільнили в результаті обміну на п’ятьох членів руху «Талібан», яких утримували на базі США в бухті Гуантанамо на Кубі. Справа Берґдала викликала значні політичні дискусії у США. Чимало і політиків, і військових критикували і небезпечні для армійців зусилля, яких доклали при пошуках зниклого, і суперечливий обмін його на талібів.