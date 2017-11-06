В Одесі через добу після викрадення знайшли 9-річного хлопчика – поліція

Поліція Одеси повідомляє, що знайшла 9-річного хлопчика, викраденого 5 листопада. За повідомленням правоохоронців, дитину повернули матері.

У поліції додали, що затримали підозрювану у викраденні дитини жінку, її допитують.

«Вчора до чергової частини Малиновського відділу поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що в обідній час з дитячого майданчика по вулиці Іцхака Рабіна зник 9-річний хлопчик. Встановлено, що спочатку батьки шукали дитину самостійно і лише ввечері, коли їхні пошуки не увінчалися успіхом, звернулися до поліції», – йдеться в повідомленні.

Пошуки дитини тривали цілу ніч, і близько полудня 6 листопада хлопчика знайшли біля одного з одеських ринків.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» і з’ясовують, чи були у підозрюваної спільники.

20 жовтня у Києві з дитсадка викрали немовля. Дитину кілька годин шукала поліція і волонтери, знайшовши 1,5-місячну дівчинку в помешканні молодої жінки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Жінці призначили запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці.

За даними Нацполіції, від початку року надійшло 6288 повідомлень про зникнення дітей. 85% зниклих знайшли упродовж доби. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про зникнення дітей зросла на 24,6 %, повідомили в поліції 30 жовтня.

За даними Нацполіції, більшість повідомлень про зникнення – це випадки самовільної втечі підлітків. Серед причин такої поведінки – конфлікти з батьками, опікунами, однолітками, складна ситуація в родині, схильність до жебракування.

Всього ж від початку року за фактами зникнення дітей поліція відкрила понад півтисячі кримінальних проваджень за статтею про умисне вбивство.

Не розшуканими по всій країні залишаються 55 дітей, з них 19 – зникли цього року, додали у поліції.