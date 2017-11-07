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07 Листопад 2017, Київ 13:21
Новини | Політика

Рада не підтримала проект постанови про звільнення Авакова

Арсен Аваков

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Арсена Авакова із посади міністра внутрішніх справ.

Документ, поставлений на голосування на засіданні 7 листопада, набрав 31 голос «за» при необхідному мінімумі у 226 голосів депутатів.

Критика на адресу міністра внутрішніх справ і заклики до його відставки посилилися після того, як Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру його синові Олександру Авакову в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО.

У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень, крім сина Авакова, був затриманих також його колишній заступник Сергій Чеботар і харківський підприємець Володимир Литвин.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

Аваков перебуває на посаді міністра внутріщніх справ України від кінця лютого 2014 року.

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