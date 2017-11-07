Рада не підтримала проект постанови про звільнення Авакова

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Арсена Авакова із посади міністра внутрішніх справ.

Документ, поставлений на голосування на засіданні 7 листопада, набрав 31 голос «за» при необхідному мінімумі у 226 голосів депутатів.

Критика на адресу міністра внутрішніх справ і заклики до його відставки посилилися після того, як Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру його синові Олександру Авакову в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ для бійців у зоні АТО.

У результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень, крім сина Авакова, був затриманих також його колишній заступник Сергій Чеботар і харківський підприємець Володимир Литвин.

Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й Міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.

Аваков перебуває на посаді міністра внутріщніх справ України від кінця лютого 2014 року.