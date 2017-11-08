Британія очікує співпраці депутатів і громадськості для остаточного ухвалення Виборчого кодексу – посол

Великобританія сподівається, що Верховна Рада співпрацюватиме з громадськістю при остаточному ухваленні Виборчого кодексу, повідомила на сторінці у Twitter посол цієї країни в Україні Джудіт Гоф.

«Вітаю ухвалення Верховною Радою в першому читанні нового Виборчого кодексу. Сподіваюся, депутати будуть тісно співпрацювати з громадянським суспільством, щоб забезпечити законодавство для чесних, прозорих і конкурентних виборів», – заявив посол Великобританії в Україні.

7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу, який пропонує систему регіональних відкритих списків, відповідно до якої лідер партії не зможе впливати на місця кандидатів у списку. Крім того, законопроект передбачає 4-відсотковий прохідний бар’єр до парламенту.

Зміни виборчого законодавства є однією з вимог мітингувальників, які від 17 жовтня протестують під Верховною Радою.

Громадські організації наполягають на проведенні наступних виборів до парламенту за відкритими списками. Коаліція Верховної Ради ще у 2014 році зафіксувала намір запровадити таку систему. Але упродовж майже трьох років депутати до цього питання не повертались.​