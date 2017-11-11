Історики з Росії не стали їхати до Львова на конференцію про тоталітарні режими – представниця фонду Аденауера

Історики з Білорусі, Литви, Молдови та України зібрались у Львові на конференцію «Комуністичні тоталітарні режими Європи: ґенеза, специфіка, пам’ять». Науковці обговорюють спадок комуністичного панування і подолання тоталітарного режиму, пошуково-ексгумаційні дослідження в Литві та Україні, вшанування пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму.

За словами керівника представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Габріеле Байманн, російські історики, дослідники відмовляються брати участь у конференціях, де обговорюється питання тоталітаризму, не погодились вони і на приїзд у Львів, щоб дискутувати про ювілей революції в Росії.

Водночас для України цікавим є досвід Литви у дослідженні злочинів режиму. За інформацією Центру досліджень геноциду і резистенції Литви, який підпорядкований литовському уряду, за понад 20 років партизанської боротьби проти радянської окупації загинули більш ніж 24 тисячі литовців – це і політичні в’язні, і ті люди, які втратили життя під час збройного опору. Більшість поховань і ексгумацій проведено до 1995 року. На сьогодні досліджують лише ті території, про які до 1995 року свідки не повідомляли або ж не мали достатньо інформації. Якщо людина інформує про місце поховання, то проводять історичні дослідженння і – на їхній основі – розкопки.

«Ми спілкуємось із литовцями, які представили свої дослідження. Є чимало схожого. У Вільнюсі знаходили жертв навіть серед кримінальних захоронень, на цвинтарях підзахоронювали осіб. Ми сьогодні говоримо про дослідження на Личаківському кладовищі, де ймовірно є жертви комуністчиного режиму, тому тут досвід литовців цікавий. Бо циркуляри, за яким діяли енкаведисти, МВС, КДБ, є однакові», – каже Святослав Шеремета, секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, учасників АТО.

Міжнародна конференція відбувається у Львові 10-12 листопада.