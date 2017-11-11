На аукціоні на підтримку дітей кримських політв’язнів у Києві продавали капелюшок Джамали

У будівлі Національної парламентської бібліотеки України у Києві проходить благодійний захід «Рука допомоги» на підтримку дітей кримських політв'язнів, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

На аукціоні у рамках заходу продають кримськотатарські та українські вироби та національну символіку. Серед лотів був капелюшок співачки Джамали, який викупили за 2500 гривень

«Розуміння і співчуття – цього мало … Ми допоможе цим хлопцям (кримським політв'язням – ред.), у всякому разі, сидіти гідно і не думати про те, що там їдять їхні діти», – сказав один з лідерів кримськотатарського руху Ахтем Чийгоз, нещодавно звільнений із в'язниці і також присутній на аукціоні.

Також виступив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, його заступник Ільмі Умеров, прокурор АРК Гюндуз Мамедов, міністр з питань окупованих територій України Вадим Черниш та інші.

За даними кримського благодійного фонду «Бизим балалар», зараз батьківської опіки позбавлені 100 кримськотатарських дітей, батьки яких були арештовані з політичних мотивів.