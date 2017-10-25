Матір фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» вимагає у Путіна припинити переслідування кримських татар

У Криму мати заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Тимура Абдуллаєва Діляра звернулася до президента Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому вона вимагає припинити переслідування кримських татар на півострові і звільнити затриманих.

Копією звернення до російського президента отримала редакція проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Припиніть це насильство, приниження нашого народу. Чого ви домагаєтеся? Всім відомо: у Криму немає ніяких терористів, немає ніяких організацій. Фабрикуються організації, фабрикуються кримінальні справи, виносяться сфабриковані вироки. І якщо це не 1937 рік, то складається враження: прибирають таким методом кримських татар, мусульман. Їх можна звинуватити, їх можна знищувати, і якщо мусульманин - значить терорист. Закриті судові засідання - це порушення принципів гласності, значить, бояться правди. Ми вимагаємо припинити гоніння мусульман, припинити репресії щодо кримських татар, відпустити з в'язниць мусульман», - написала Діляра Абдуллаєва російському президенту.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, лист Діляра Абдуллаєва надіслала до адміністрації президента Росії у Москві 23 жовтня.

Брати Узеїр і Тимур Абдуллаєви були затримані в Сімферопольському районі Криму у жовтні 2016 року за підозрою в участі в організації Хізб ут-Тахрір, забороненої в Росії.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 25 жовтня залишив під арештом до 11 грудня фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Тимура Абдуллаєва.

Захисники заарештованих і засуджених по «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронцями – це переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих «терористичними».