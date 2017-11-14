Конгресмени США закликали міністра юстиції краще пригадати про зв’язки кампанії Трампа з росіянами

У США конгресмени на слуханні в комітеті Палати представників у справах судочинства закликали міністра юстиції країни Джеффа Сешнза краще пригадати те, що він знає про зв’язки представників передвиборчої кампанії нині вже президента США Дональда Трампа з посадовцями з Росії напередодні президентських виборів 2016 року.

Зокрема, Джеффа Сешнза, який перед виборами був одним із провідних прихильників висування Дональда Трампа на посаду президента, на слуханні розпитували про зовнішньополітичного радника виборчої кампанії Джорджа Пападопулоса, який зустрічався в Європі з посередниками в контактах із російськими посадовцями. Джефф Сешнз спершу відповідав, що не пригадує зустрічі в березні 2016 року, на якій Джордж Пападопулос запропонував влаштувати зустріч Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше Сешнз сказав, що згадав про ту зустріч після того, як про неї повідомила преса. Але він заявив, що хотів тоді чітко заявити, що Пападопулос не має повноважень представляти кампанію Трампа у зв’язках із владою Росії чи будь-якої іншої країни.

Крім того, міністр юстиції заявив на слуханні, що не пригадує й зустрічі з іншим радником кампанії Картером Пейджем.

Пападопулос визнав себе винним у тому, що збрехав Федеральному бюро розслідувань США, заперечивши свої контакти з росіянами, які він насправді мав. Пейдж публічно заявляв, що минулого року повідомляв Сешнза про підготовку свого візиту до Росії.

Сешнз уже принаймні тричі давав свідчення під присягою в різних комітетах Палати представників і Сенату Конгресу США, і законодавці звертали увагу на розбіжності в його твердженнях. Ці комітети, а також Міністерство юстиції (точніше, ФБР у його складі), ведуть власні окремі розслідування у справі втручання Росії у президентські вибори 2016 року (спецслужби США вважають це втручання доведеним, нинішні розслідування виявляють усе нові факти такого втручання, Москва ж далі продовжує заперечувати його) і можливих незаконних контактів представників кампанії Трампа з посадовцями з Росії.

Сешнз раніше був вимушений самоусунутися від належного йому за посадою загального керівництва розслідуванням, яке веде Мін’юст, після того, як він давав розбіжні свідчення про свої власні контакти, зокрема, з тодішнім послом Росії у США.