Брата новообраного президента Киргизстану призначили послом в Україні

Брат новообраного президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова призначений послом в Україні.

Інформація про призначення Жусупбека Шаріпова послом Бішкека в Києві заявилася на сайті чинного президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 16 листопада.

Шаріпов – старший брат Жеенбекова, який має п’ятьох братів та чотирьох сестер.

З 2013 року Шаріпов був послом Киргизстану в одразу кількох арабських країнах у районі Перської затоки.

Вибори президента Киргизстану відбулися в жовтні. Жеенбеков переміг на виборах, отримавши 54% підтримки виборців.Інавгурація запланована на 24 листопада.

Це були перші вибори в країні, за результатами яких очікується мирна передача влади. Конституція Киргизстану забороняла нинішньому президенту Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримував Жеенбекова, який пішов з посади прем’єра у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.