Штаб: на Донбасі бойовики обстрілюють позиції українських військових із забороненої зброї

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики ведуть «прицільні обстріли» позицій українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку 22 міни 120-міліметрового калібру бойовики випустили по позиціях ЗСУ біля Залізного, ще 3 міни 82-го калібру – біля Кримського, також були обстріли з великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу Троїцького.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї сепаратисти обстріляли військових біля Павлополя.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі в напрямку Горлівки, луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 8 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.