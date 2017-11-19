Сепаратисти намагались вивести з ладу камеру ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю і координації, що діє у зоні конфлікту на Донбасі, повідомила про систематичні спроби з боку представників угруповання «ДНР» вивести з ладу камеру спостереження на Донецькій фільтрувальній станції. Про це повідомляється на сторінці штабу АТО у Facebook.

«Так, за оцінкою СММ ОБСЄ 15 листопада поточного року, о 02:18 відеокамера, встановлена на ДФС, зафіксувала постріл зі станкового протитанкового гранатомета зі сторони позицій НЗФ ОРДО та подальший вибух, спричинений розривом снаряда у безпосередній близькості від камери. Камера продовжила функціонувати, однак для оцінки можливих пошкоджень з міркувань безпеки спостерігачам не вдалося дістатися до місця, де вона встановлена. 16 листопада о 19:36 за допомогою камери було зареєстровано приліт гранати ручного чи станкового протитанкового гранатомета і подальший вибух неподалік камери», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу української воєнної операції на Донбасі, протягом доби 19 листопада вогонь з боку сепаратистів вівся на всіх напрямках. Всього українська сторона зафіксувала 10 випадків порушення режиму припинення вогню.

Угруповання «ДНР» не оприлюднило на цей час своїх вечірніх зведень. В угрупованні «ЛНР» у свою чергу заявили про 12 випадів порушення режиму тиші за добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.