Молдова: референдум у Кишиневі можуть визнати недійсним через низьку явку

Місцевий референдум у столиці Молдови, Кишиневі, щодо звільнення з посади міського голови, ймовірно, буде оголошений недійсним через низьку явку. Референдум 19 листопада потребував участі щонайменше однієї третини 647 000 виборців, які мають право голосу, щоб бути визнані дійсним.

Проте офіційні результати щодо явки становлять якраз менше 18% голосів, з яких 88% голосують за звільнення мера, а 12% – проти.

Очікується, що Конституційний суд визначить референдум недійсним 20 листопада.

Міський голова Кишинева Дорін Кіртоаке, якого звинуватили у корупції, залишається відстороненим до ухвалення судового рішення у його справі.

Кілька політичних партій та фракцій, у тому числі – опозиційна ліберальна партія, заступником керівника якої є Кіртоаке, закликали виборців бойкотувати референдум.

Муніципальна рада Кишинева проголосувала у вересні, щоб організувати референдум після призупинення діяльності мера на посаді. Це відбулося після того, як Кіртоаке та кільком іншим посадовцям, включаючи двох заступників міського голови Кишинева, були пред'явлені звинувачення у корупційній справі, яка стосується тендеру на оплачувані стоянки столиці.

Окрім того, Кіртоаке є фігурантом в іншій кримінальній справі щодо розподілу муніципального житла в столиці.

Заступник голови проєвропейської ліберальної партії Кіртоака заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Він є мером Кишинева з 2007 року і підтримує возз'єднання країни з сусідньою Румунією.

Цього року Ліберальна партія розпочала кампанію зі збору підписів на референдум, щоб відсторонити проросійського президента країни, соціаліста Ігоря Додона, за дії, несумісні з його посадою.

Соціалісти Додона, у свою чергу, почали кампанію з тим, щоб відсторонити Кіртоаке.