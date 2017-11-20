Сущенкові дозволили побачитися з дружиною і дочкою в російському СІЗО

Українському журналістові Роману Сущенку, якого російська влада звинувачує в шпигунстві, дозволили побачитися з дружиною і дочкою. За словами адвоката Марка Фейгіна, побачення відбулося 20 листопада.

Сущенко чекає на суд, на якому обвинувачення може зажадати для нього до 20 років позбавлення волі, повідомляв раніше адвокат.

За даними Фейгіна, у зв’язку з тим, що на справі стоїть гриф державної таємниці, судові засідання пройдуть у закритому режимі.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершене. 10 листопада Московський міський суд визнав законним продовження арешту Сущенка до 30 листопада.