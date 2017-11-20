КМДА: у Києві спостерігається деяке зростання захворюваності на грип

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що у Києві спостерігається зростання захворюваності на грип 1,2%.

Як повідомляє прес-служба КМДА, за 46-й тиждень епідсезону показник захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим епідеміологічного порогу на 17,9%.

«Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності на 4,8%, 4049 випадків, що складає 34,2% від загальної кількості захворілих дітей (за 45-й тиждень 3856 – 33%) та 24,1% (за 45-й тиждень – 23,2%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом у Києві нині зареєстровані 16805 хворих на грип і ГРВІ.

У МОЗ наголошують, що у разі виявлення симптомів грипу (озноб, біль в горлі, кашель, біль в м’язах, головний біль, втома), варто залишитися вдома, потрібно уникати безпосереднього контакту з іншими людьми.