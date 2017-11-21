Росія: ЛДПР висунула Жириновського кандидатом у президенти

Російська Ліберально-демократична партія висунула свого лідера Володимира Жириновського кандидатом у президенти Росії, повідомив віце-спікер Державної думи Росії від ЛДПР Ігор Лебедєв під час засідання фракції партії.

Він зазначив, що рішення ухвалили 20 листопада під час спільного засідання сесії Вищої ради політичної партії ЛДПР і президіуму фракції ЛДПР у Державній думі.

Жириновський брав участь у виборах президента Росії п'ять разів – у 1991 році (7,81%), у 1996-му (5,78%), у 2000-му (2,7%), у 2008-му (9,35%) і в 2012-му (6,22%).

Вибори президента Росії відбудуться у березні 2018 року. Про свій намір балотуватися раніше заявили опозиціонер Олексій Навальний, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський і телеведуча Ксенія Собчак. Чинний президент Росії Володимир Путін поки що офіційно не оголошував про своє висування на новий термін.

У жовтні російський «Левада-центр» оприлюднив опитування про електоральні настрої в Росії. За даними дослідження, на виборах президента Росії за Путіна проголосували б 66 відсотків тих, хто готовий взяти участь у виборах. На другому місці – Володимир Жириновський з рейтингом три відсотки.