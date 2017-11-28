Геращенко: 724 українські військові пройшли лікування в 17 країнах НАТО й 3 країнах-партнерах

724 українські військові пройшли лікування в 17 країнах-членах НАТО й трьох країнах-партнерах за час збройного конфлікту на Донбасі, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Вона додала, що під час засідання міжпарламентської ради Україна – НАТО в бельгійському Брюсселі обговорювали, зокрема, питання трастових фондів.

«Ми закликаємо не витрачати левову частину цих коштів на нескінченні семінари, перекладаючи їх по суті з кишені в кишеню, а дослухатися й більше враховувати справжні потреби України. Нам потрібно збільшити програми з розмінування, медичної й психологічної реабілітації військових, спеціальні тренінги для психологів-чоловіків, що працюватимуть з військовими, інтенсивні курси англійської для вояків, коли вони на ротації, у місцях постійної дислокації», – заявила Геращенко.

Збройний конфлікт на Донбасі між Збройними силами України й підтримуваними Росією бойовиками розпочався у 2014 році. У вересні 2017 року в ООН заявили, що від 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року унаслідок конфлікту загинули 10 225 людей, ще 24 541 отримали поранення.