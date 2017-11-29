Кулеба: права людини в Криму і на Донбасі зникли з поля зору комісара Муйжнієкса

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба висловив обурення відсутністю уваги комісара Ради Європи з прав людини Нілса Муйжнієкса до ситуації з правами людини в анексованому Криму і на Донбасі. Про це дипломат заявив 29 листопада на засіданні Комітету міністрів Ради Європи під час презентації 3-го квартального звіту комісара з прав людини за 2017 рік.

«Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму і на Донбасі зникли з поля зору комісара. Це факт і це тотально неприпустимо», – написав Кулеба у Twitter.

Водночас український дипломат звернув увагу на те, що протягом 2017 року кризу в галузі прав людини на цих територіях зауважували низка міжнародних організацій.

«Ці документи чітко висвітлюють рівень міжнародно протиправних дій і порушень прав людини, скоєних російською окупаційною владою в Криму, і в черговий раз доводять, що Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання», – сказав Кулеба.

За його словами, ці доповіді також містять чіткі факти щодо інтенсифікації переслідувань кримських татар російською владою під різними приводами і з очевидною метою змусити всіх незгодних на півострові мовчати.

Раніше президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Гудрун Мюслер-Торнстром заявила, що глибоко вражена і засмучена ситуацією з правами людини в Криму.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомляє, що російська влада в анексованому Криму посилили переслідування кримських татар під різними приводами з метою повного придушення інакомислення на півострові.

У звіті правозахисників вказано, що з березня 2014 року на півострові «російська влада і її довірені особи піддали членів кримськотатарського народу і їх прихильників, в тому числі журналістів, блогерів, активістів та інших людей, переслідуванням, залякуванням, погрозам, незаконним обшукам, фізичним нападам».