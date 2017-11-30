ОПЕК продовжила договір про скорочення видобутку нафти до кінця 2018 року

Держави-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) разом із Росією й іншими державами, що не входять в цю організацію, домовилися продовжити угоду про скорочення видобутку нафти до кінця 2018 року з метою підтримати ціни на світових ринках.

Чинна досі угода про скорочення видобутку нафти на 1,8 мільйона барелів у день мала діяти до березня 2018 року.

Вартість бареля нафти Brent у ході торгів 30 листопада трохи перевищила позначку в 63 долари.

Ціни на нафту в середині 2014 року сягнули пікових понад 100 доларів за барель, перш ніж знизитись до менш ніж 30 доларів на початку 2016 року.

Видобуток нафти вперше за майже десять років вирішили скоротити в листопаді минулого року. Домовленість передбачає, що країни-учасниці скоротять нафтовидобуток на 1,8 мільйона барелів на добу.

Міжнародна організація ОПЕК створена для контролю квот видобутку на нафту для країн-експортерів. Держави-члени ОПЕК, серед яких Саудівська Аравія, Катар та Іран, контролюють близько 2/3 світових запасів нафти.