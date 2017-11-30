Полторак: фінансування аеророзвідки збільшиться «в рази» у 2018-му

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що наступного року «в рази» буде збільшене фінансування напряму аеророзвідки.

Як повідомила прес-служба Міноборони, про це він сказав на зустрічі з керівником Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, волонтеркою Інною Шевчукі полковником Маратом Утюшевим. Зокрема, йдеться про закупівлю, утримання й обслуговування безпілотників, підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах Збройних силах України.

«Оборонне відомство готове упроваджувати досвід волонтерів, які з першого дня російської агресії допомагали військовослужбовцям безпілотною літальною технікою, та продовжують готувати спеціалістів у цій галузі. Міністерство оборони готове також долучитися до створення разом із волонтерами школи підготовки спеціалістів – аеророзвідників», – цитує Полторака сайт Міноборони.

У червні цього року у відповідь на офіційний запит проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» в Міністерстві оборони України повідомили, зараз використовують десяток різних типів українських та іноземних безпілотних літальних апаратів, які закупили і отримали як партнерську допомогу, а також від волонтерських організацій.

В ​Україні існує Центр підтримки безпілотної авіації – на сто відсотків волонтерський проект. Там уже випустили понад 200 операторів БПЛА. Від 2016 року при Генштабі України створили окрему військову частину, яка спеціалізується на аеророзвідці. В її основі – волонтерський проект. Утім, як зазначають керівники центру, зараз він менш ніж на десять відсотків фінансується з бюджету. Решта грошей, як і раніше, – допомога звичайних українців.