Штаб: минулої доби на Донбасі у результаті обстрілів поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі у результаті обстрілів бойовиків поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, минулої доби зафіксовані 26 порушень режиму тиші х боку підтримуваних Росією бойовиків.

За повідомленням, понад три години бойовики безперервно вели вогонь з піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Збройних сил України біля Луганського.

«З мінометів калібру 120 та 82 міліметри були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського. З гранатометів і стрілецької зброї загарбники порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського», – йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за даними штабу, бойовики кілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстрілювали українських військових біля Мар’їнки.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 9 разів. В угрупованні «ДНР» заявляють про 26 порушень режиму тиші з боку українських військових.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.