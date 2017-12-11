МЗС закликає утриматися від вільного тлумачення рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту

Міністерство закордонних справ України закликає утриматися від вільного тлумачення рекомендацій Венеціанської комісії щодо українського закону «Про освіту».

«Закликаємо утриматися від подальшого вільного тлумачення цих рекомендацій (Венеціанської комісії – ред.), припинити політизацію питання нового освітнього закону, його використання для спекуляцій і конфронтації», – йдеться в заяві відомства.

У МЗС також розраховують на конструктивну позицію з боку іноземних партнерів у цьому питанні.

«Ми розраховуємо на конструктивний підхід з боку наших іноземних партнерів, готові надавати повну та змістовну інформацію про подальші кроки України в цьому напрямі, щоб процес освітньої реформи відбувався прозоро і не ставав предметом подальших непорозумінь», – додають у міністерстві.

8 грудня Рада Європи повідомила, що її Венеційська комісія схвалила рішення щодо українського закону «Про освіту» стосовно викладання державною мовою: комісія вважає законною і похвальною метою сприяти зміцненню державної мови, але також вважає, що критика норм щодо навчання мовами нацменшин виглядає обґрунтованою з різних причин.

Зокрема, як зауважили в комісії, стаття 7 цього закону, «як видається, не забезпечує необхідних рекомендацій щодо застосування міжнародних та конституційних зобов’язань країни, точний обсяг гарантій освіти мовами меншин, в основному обмежений початковою освітою, не є зрозумілим».

Крім того, у комісії вважають, що короткий термін реалізації нових правил викликає серйозні занепокоєння щодо якості освіти.

«З іншого боку, оскільки стаття 7 як рамкове положення не вказує на умови її реалізації, є місце для тлумачення та застосування, що більше відповідає охороні національних меншин», – додали у Венеційській комісії.

У Міністерстві освіти і науки України це рішення назвали зваженим і конструктивним. Раніше в міністерстві не раз звертали увагу на загальний характер згаданої статті закону «Про освіту» і повідомляли, що конкретні умови її реалізації будуть визначені в майбутньому законі про загальну середню освіту, в додаткових інструкціях і підзаконних актах.

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