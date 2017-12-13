Поліція розслідує ситуацію зі спалахом кору у школі Кушугума Запорізької області

Поліція Запорізької області проводить розслідування щодо спалаху кору у навчально-виховному комплексі «Інтелект» селища Кушугума Запорізької області, де захворіло близько 40 учнів.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції у регіоні, за фактом події відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 137 Кримінального кодексу України – невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого. Інших деталей справи наразі правоохоронці не розголошують.

11 грудня місцевий сайт «Вся Власть» повідомляв з посиланням на директора департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, що кримінальне провадження за статтею про навмисне зараження відкрили проти вчительки першого класу навчально-виховного комплексу «Інтелект» Кушугума Тетяни Бондаренко, що першою в цій установі захворіла на кір і, ймовірно, була джерелом подальшого зараження дітей і дорослих.

Раніше Тетяна Бондаренко також заявляла, що звільнилася з навчального закладу під тиском з боку працівників і керівництва закладу. Адміністрація школи обвинувачення у тиску на викладачку відкидає, заявляючи, що звільнення відбулося за згодою сторін.

У начальному закладі закидають вчительці, що та ходила на роботу хворою, а також своєчасно не поінформувала своє керівництво про хворобу, коли їй виставили діагноз «кір». Натомість Тетяна Бондаренко каже, що на початкових етапах хвороби не знала, що це кір. За словами вчительки їй діагностували хворобу медпрацівники київської інфекційної лікарні, куди вона була шпиталізована під час своєї поїздки до столиці України. Після цього київські лікарі поінформували про діагноз своїх запорізьких колег, заявляє Бондаренко.

На 11 грудня у Запорізькій області було зареєстровано 170 випадків захворювання на кір, із них 40 випадків в школі «Інтелект» селища Кушугум Запорізького району.