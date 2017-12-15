НАБУ повідомило голові міського суду Донеччини про підозру в отриманні хабара

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило голові одного з міських судів Донецької області про підозру в отриманні хабара.

Як повідомляє прес-служба бюро, також повідомлено про підозру й спільнику голови суду – адвокатові, що виконував роль посередника.

14 грудня у НАБУ повідомили про затримання одразу після отримання неправомірної вигоди голову одного з міських судів Донецької області, а також адвоката, який виконував роль посередника.

За версією слідства, суддяразом з адвокатом отримали неправомірну вигоду за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань детективи НАБУ внесли у листопаді 2017 року на підставі звернення громадян.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Того ж дня президент України Петро Порошенко призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, НАБУ підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України, повноваження якого припинено, прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».