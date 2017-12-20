На шахті «Степова» виявили гірника без ознак життя – підприємство

На шахті «Степова» у Першотравенську на Дніпропетровщині у середу у вуглеспускній свердловині без ознак життя виявили 40-річного працівника підземної ділянки конвеєрного транспорту №1. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі «ДТЕК – Павлоградвугілля».

За інформацією підприємства, на місце події була негайно викликана реанімаційна бригада Павлоградського військового гірничорятувального загону.

Медики констатували смерть працівника.

«Для розслідування причин випадків на підприємстві створена спеціальна комісія. Сім'ї постраждалого буде надана необхідна допомога», – заявили на підприємстві.

Раніше, 11 грудня, у селі Шахтарському сталась надзвичайна подія – під час підйому стався обрив тягового каната лебідки – на шахті «Дніпровська» компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», троє гірників отримали травми.