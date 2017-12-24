Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Грудень 2017, Київ 00:08
Новини | Міжнародні

Єгипет: поліція вбила 9 підозрюваних у нападі на Синайському півострові

Синайський півострів

Дев’ятеро людей, підозрюваних у належності до угруповання, що вчиняло напад на Синайському півострові, були вбиті поліцією під час рейду на північному сході Єгипту. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ цієї країни у неділю, 24 грудня.

Угруповання, що розміщувалось в провінції Шаркія, було задіяна у нападі на пости безпеки та військовий апарат у Північному Синаї, де загинули багато співробітників силових відомств Єгипту, йдетьсяв повідомленні.

Окрім того, за даними міністерства, члени цього угроповання також підозрюються у плануванні інших нападів на життєво важливу інфраструктуру регіону.

Під час рейду, як повідомляється, поліція виявила автомат та боєприпаси.

Сили безпеки в Каїрі також затримали дев'ять людей і захопили зброю та вибухові пристрої, повідомляє міністерство.

Напали на єгипетські сили безпеки почастішали після того, як у 2013-му році армія скинула президента Мохаммада Мурсі. Повстання з боку афільованої групи угруповання «Ісламська держава», розташованої на Північному Синаї, стало причиною загибелі сотень поліцейських, солдатів, а також цивільних осіб.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG