Єгипет: поліція вбила 9 підозрюваних у нападі на Синайському півострові

Дев’ятеро людей, підозрюваних у належності до угруповання, що вчиняло напад на Синайському півострові, були вбиті поліцією під час рейду на північному сході Єгипту. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ цієї країни у неділю, 24 грудня.

Угруповання, що розміщувалось в провінції Шаркія, було задіяна у нападі на пости безпеки та військовий апарат у Північному Синаї, де загинули багато співробітників силових відомств Єгипту, йдетьсяв повідомленні.

Окрім того, за даними міністерства, члени цього угроповання також підозрюються у плануванні інших нападів на життєво важливу інфраструктуру регіону.

Під час рейду, як повідомляється, поліція виявила автомат та боєприпаси.

Сили безпеки в Каїрі також затримали дев'ять людей і захопили зброю та вибухові пристрої, повідомляє міністерство.

Напали на єгипетські сили безпеки почастішали після того, як у 2013-му році армія скинула президента Мохаммада Мурсі. Повстання з боку афільованої групи угруповання «Ісламська держава», розташованої на Північному Синаї, стало причиною загибелі сотень поліцейських, солдатів, а також цивільних осіб.