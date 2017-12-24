У Запоріжжі в гуртожитку по вулиці Бородинській стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула на місці, ще одна – у швидкій. За попередньою інформацією, вибухнула граната. Факт події Радіо Свобода підтвердили у прес-службі Національної поліції регіону, повідомивши, що внаслідок вибуху загинуло дві людини – чоловік і жінка.

«На місці працюють працівники поліції. Є загиблі», – повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик.

На разі на місці події працюють представники правоохоронних органів та рятувальники.

За даними поліції, за 10 місяців 2017 року правоохоронці зафіксували 139 випадків використання вибухових пристроїв у мирних містах України. Як повідомляв голова Нацполіції Сергій Князєв, зафіксовані 36 фактів умисних вбивств із використанням вибухових пристроїв.