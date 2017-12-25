На Луганщині відновили електропостачання майже всім абонентам – енергетики

На підконтрольній Україні території Луганської області відновили електропостачання майже всім абонентам, що залишилися без світла через негоду 24-25 грудня, заявило «Луганське енергетичне об’єднання» у Facebook.
Згідно з повідомленням, станом на 16:00 25 грудня частково знеструмленим залишався лише населений пункт Ракитівка.
У «Луганському енергетичному об’єднанні» нагадали, що через сніг та сильний вітер вранці 25 грудня без світла перебували майже 500 абонентів на територіях обслуговування Новопсковського, Сватівського та Кремінського районів електричних мереж.
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