На Луганщині відновили електропостачання майже всім абонентам – енергетики

На підконтрольній Україні території Луганської області відновили електропостачання майже всім абонентам, що залишилися без світла через негоду 24-25 грудня, заявило «Луганське енергетичне об’єднання» у Facebook.

Згідно з повідомленням, станом на 16:00 25 грудня частково знеструмленим залишався лише населений пункт Ракитівка.

У «Луганському енергетичному об’єднанні» нагадали, що через сніг та сильний вітер вранці 25 грудня без світла перебували майже 500 абонентів на територіях обслуговування Новопсковського, Сватівського та Кремінського районів електричних мереж.