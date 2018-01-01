У Львівській області сталася ДТП з мікроавтобусом, 9 людей шпиталізовані – поліція

У Львівській області унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі мікроавтобуса та автопоїзда дев’ять людей шпиталізовані, повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці заявляють, що серед постраждалих водій мікроавтобуса та восьмеро пасажирів.

Згідно з повідомленням, інформацію про ДТП на трасі Київ-Чоп отримав Стрийській відділ поліції 1 січня близько 8:30. За попередньою інформацією, аварія сталася після того, як водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху.

21 листопада перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін заявив, що в Україні з початку 2017 року в дорожньо-транспортних пригодах загинули 3 184 людини, ще майже 30 тисяч отримали травми.