Росія виступає проти скликання Ради безпеки ООН через події в Ірані – Рябков

Москва не бачить ролі Ради безпеки ООН у вирішенні питання про внутрішньополітичну ситуацію в Ірані, заявив 4 січня російській державній інформагенції «РИА Новости» заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Так він прокоментував заяву представниці Держдепартаменту Гетер Науерт, що США розраховують на проведення екстреного засідання Ради безпеки щодо Ірану в найближчі пару днів. Він назвав ініціативу США «шкідливою та деструктивною американською ідеєю».

За словами Рябкова, «Рада безпеки – це певний орган, що несе за статутом ООН головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, внутрішні справи Ірану до цієї функції… не мають жодного стосунку» .

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн 3 січня закликав Тегеран «проаналізувати хвилю протестів, які прокотилися всією країною, з великою обережністю, щоб не спричинити продовження насильства та заворушень». Він також закликав розслідувати всі смертельні випадки і серйозні травми.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила 2 січня, що Вашингтон наполягатиме на скликанні екстреного засідання Ради безпеки, а також Ради ООН з прав людини в Женеві через убивство силами безпеки протестувальників в Ірані. Вона також висловила захоплення мужністю іранських демонстрантів.

Іранський верховний лідер аятола Алі Хаменеї 2 січня звинуватив «ворогів Ірану» в розпалюванні антиурядових акцій протесту, внаслідок яких загинули щонайменше 22 людини, зокрема поліцейський.

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і зростання цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.

Велика Британія, Німеччина, Швеція і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права.

Нинішні протести – найбільші в Ірані з 2009 року.